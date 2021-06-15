أخبار عاجلة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 10996 نقطة -
"حركية" تنظم الاجتماع التشاوري مع جمعيات ذوي الإعاقة الحركية -
"السديري": يروي حكاية "القصيمي" الذي رد كيد اليهودي.. و"اليمني" الذي خدع الإنجليز -
كأول جهة حكومية.. "الزكاة والجمارك" تجتاز برنامج التحسين المستمر -
مصادر لـ"سبق": منع المشاركين في أعمال الحج من أداء النسك -
وزير الخارجية يلتقي نظيره الأمريكي ويبحث سبل دعم العلاقات وتعزيزها -
البابا تواضروس ينعى أنسي ساويرس: «يعز علينا رحيله» -
محافظ بورسعيد يشارك في اجتماع مجلس جامعة بورسعيد -
طلاب الثانوية الأزهرية بالإسكندرية يؤدون امتحان الحديث.. و«عمليات المنطقة»: لا شكاوى (صور) -
شيخ الأزهر يستقبل وفدًا سودانيًا: ضاعف المنح الدراسية للطلاب الوافدين (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

إسرائيل تودع كمامات كورونا في الأماكن المفتوحة والمغلقة

Print
إسرائيل تودع كمامات كورونا في الأماكن المفتوحة والمغلقة إسرائيل تودع كمامات كورونا في الأماكن المفتوحة والمغلقة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع المدير العام لوزارة الصحة الإسرائيلية، تشيزي ليفي، تعديلا على مرسوم الصحة العامة يقضي بإلغاء فرض ارتداء الكمامات الواقية من انتشار جائحة كورونا، مع تحديد استثناءات لهذا القرار.

ومن خلال هذا القرار، ستتمكن الشركات والأماكن في جميع أنحاء البلاد من استئناف العمل كما كانت تفعل قبل جائحة كورونا، حيث لن تكون هناك حاجة للكمامات في أماكن التجارة أو أماكن العمل أو المؤسسات التعليمية أو الأماكن العامة المغلقة الأخرى.

من جهته، أقر التعديل الاستثناءات التي يشملها هذا القرار، والتي سيبقى مفروضا عليهم التزام ارتداء الكمامات، وهم غير المطعمين ضد ، والذين لم يصابوا بفيروس كورونا وتعافوا منه، والعاملون والزائرون في مؤسسات الرعاية والمؤسسات الصحية ومؤسسات كبار السن، والأشخاص الذين يفرض عليهم الحجر المنزلي وهم في طريقهم لتنفيذ أمر الحجر، كما سيطلب من الركاب على الرحلات الجوية أن يفعلوا الشيء نفسه.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم توزيع إرشادات مفصلة للمؤسسات الصحية مرة أخرى من قبل مسؤولي وزارة الصحة لتحديد من يحتاج إلى ارتداء الكمامات أثناء الاتصال بالمرضى، وأين يجب عليهم القيام بذلك.

وكان وزير الصحة الإسرائيلي السابق، يولي إدلشتاين، قد أعلن خلال مراسم احتفالية تكريما للعاملين في مجال الرعاية الصحية والهيئات التي ساهمت في مكافحة فيروس كورونا، عن إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات بدءا من اليوم الثلاثاء.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
العراق : سلالة «دلتا» الهندية المتحورة من فيروس كورونا دخلت البلاد

العراق : سلالة «دلتا» الهندية المتحورة من فيروس كورونا دخلت البلاد

كارثة تهدد إندونيسيا بسبب تفشي سلالة «دلتا» لفيروس كورونا

كارثة تهدد إندونيسيا بسبب تفشي سلالة «دلتا» لفيروس كورونا

كيف نجت السياحة في الصين من فيروس كورونا؟ (فيديو)

كيف نجت السياحة في الصين من فيروس كورونا؟ (فيديو)

مستشار الرئيس يكشف موعد استلام لقاح «جونسون آند جونسون» المضاد لفيروس كورونا

مستشار الرئيس يكشف موعد استلام لقاح «جونسون آند جونسون» المضاد لفيروس كورونا