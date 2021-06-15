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استقر سعر الذهب في مصر، في صباح اليوم الثلاثاء 15 يونيو 2021، عند الأسعار المنخفضة التي حققها مساء الاثنين، محققا أقل الأسعار له منذ عدة شهور حيث انخفض الجرام عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر عن حاجز ال 800 جنيه .

وأعلنت شعبة الذهب في مصر أن سعر الذهب عيار 24 قيراطا، في الصاغة بدون المصنعية، صباح اليوم الثلاثاء، 912 جنيها، والعيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر، 798، والعيار 18 قيراطًا، 684 جنيها، والجنيه الذهب 6384 .

بينما واصل سعر الذهب عالميا انخفاضه في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء بالبورصات والأسواق العالمية ليحقق الذهب أقل مستوى له منذ فترة طويلة وسط مخاوف من اتجاه مجلس الاحتياطى الاتحادى الأمريكى تخفيف سياسته النقدية الداعمة للاقتصاد، وذلك أثناء اجتماعه في نهاية الاسبوع والذى يستمر على مدار يومين .

وانخفض العقود الآجلة للذهب في الدورة الأسيوية صباح الثلاثاء حسب تصنيف كومكس بنسبة 0.02% كما هبط مؤشر الدولار بنسبة 0.05% برغم أن علاقتهما عكسية، مما يشير إلى احتمالية ارتفاع أسعار الذهب في حالة استمرار انخفاض مؤشر الدولار .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، صباح اليوم الثلاثاء 15 يونيو، 821.58 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة» 1،867.32 $ .

«المصري اليوم» تنشر سعر الذهب في صباح اليوم الثلاثاء 15 يونيو 2021 بمحال الصاغة في مصر بدون المصنعية :

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 910 إلى 912 عيار 22 834 إلى 836 عيار 21 796 إلى 798 عيار 18 682 إلى 684 عيار 14 531 إلى 532 عيار 12 455 إلى 456 الاونصة 28292 إلى 28363 الجنيه الذهب 6368 إلى 6384 الكيلو الذهب 909714 إلى 912000

متوسط اسعار الذهب بأسواق المال في مصر وعالميا، صباح اليوم الثلاثاء 15 يونيو 2021

م الوحدة جنيه مصري دولار امريكي 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط

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