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نشاط للرياح وأمطار وأجواء حارة.. "طقس الثلاثاء" بتوقيع "الحصيني"

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قال: هطولات من خفيفة إلى متوسطة على مناطق والرياح تميل لشبه القوة

نشاط للرياح وأمطار وأجواء حارة..

‫توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء، ‏أجواءً حارة نهاراً تميل للحرارة أول الليل معتدلة آخره.

‏وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "نشاط للرياح من متوسط لشبه قوي على الشرقية والخليج وطريق الرياض – الشرقية، مثيرة للأتربة، ورياح متوسطة على الساحل الغربي".

‏وتابع: "متوقع أمطار من خفيفة لمتوسطة على مرتفعات مكة المكرّمة والباحة وعسير وجازان".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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