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الأمم المتحدة: 135 مليون دولار لدعم العمليات الإنسانية في 12 دولة إفريقية والأمريكتين والشرق ‏الأوسط

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الأمم المتحدة: 135 مليون دولار لدعم العمليات الإنسانية في 12 دولة إفريقية والأمريكتين والشرق ‏الأوسط الأمم المتحدة: 135 مليون دولار لدعم العمليات الإنسانية في 12 دولة إفريقية والأمريكتين والشرق ‏الأوسط
350 ألف شخص يعانون من المجاعة في منطقة تيغراي بإثيوبيا

الأمم المتحدة: 135 مليون دولار لدعم العمليات الإنسانية في 12 دولة إفريقية والأمريكتين والشرق ‏الأوسط

أعلن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك ‏لوكوك، عن تخصيص 135 مليون دولار من الصندوق المركزي للإغاثة في حالات الطوارئ التابع ‏للأمم المتحدة (‏CERF‏)، لتعزيز العمليات الإنسانية في 12 دولة في إفريقيا والأمريكتين والشرق ‏الأوسط.‏

وأفاد لوكوك في بيان صحفي أمس، بأن القرار يأتي بعد بيانات صدرت الأسبوع الماضي، وتُظهر أن أكثر ‏من 350 ألف شخص يعانون من المجاعة في منطقة تيغراي بإثيوبيا، وأن خطر المجاعة يلوح في أفق ‏بوركينا فاسو وجنوب مدغشقر وشمال شرق نيجيريا وجنوب السودان واليمن.‏

وأشار لوكوك إلى أنه سيتم توزيع التمويل على المنظمات الإغاثية في سوريا (20 مليون دولار)، وفي ‏جمهورية الكونغو الديمقراطية (20 مليون دولار)، وإثيوبيا مع التركيز على تيغراي (13 مليون دولار) ‏وعلى العمليات الإغاثية في أفغانستان ونيجيريا وجنوب السودان (11 مليون دولار لكل منها)، ‏ومدغشقر (8 ملايين دولار)، وفنزويلا وتشاد وبوركينا فاسو (7 ملايين دولار لكل منها)، والكاميرون (5 ملايين دولار)، وموزمبيق (5 ملايين دولار)، وسيتم توجيه 10 ملايين دولار أخرى لمجموعة من ‏المشاريع التي تركز على البرمجة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.‏

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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