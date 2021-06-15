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«زي النهارده».. معركة «قوصوه» أو «كوسوفو» بين الصرب والعثمانيين 15 يونيو 1389

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«زي النهارده».. معركة «قوصوه» أو «كوسوفو» بين الصرب والعثمانيين 15 يونيو 1389 «زي النهارده».. معركة «قوصوه» أو «كوسوفو» بين الصرب والعثمانيين 15 يونيو 1389

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كانت منطقة آسياالصغرى أوالأناضول من البقاع المهمةمن العالم القديم،حيث كانت تربط بين العالم الإسلامى والدولة البيزنطية- العدو التقليدى والقديم للدولة الإسلامية- وكانت منطقة الأناضول منقسمة لعدة إمارات أغلبها ضعيف ومتفرق إلى أن قامت الدولة العثمانية وعمدت إلى توحيد هذه الولايات منذ عهد المؤسس عثمان بن أرطغرل،وحين تولى السلطان «مراد الأول» قيادة الدولة العثمانية عمل على توحيد الأناضول ومواجهة الأطماع الأوروبية حيث الدولة البيزنطية، وعمل على تحقيق الهدف الرئيسى للدولة العثمانية، وهو فتح القسطنطينية فاستولى أولاً على مدينة أدرنة البلقانية، وجعلها عاصمة للدولة العثمانية، ونقل الحرب إلى قلب الجبهة الأوروبية وسرعان ما سقطت مدن أخرى وصارت القسطنطينية محاطة بالدولة العثمانية من كل مكان في الجبهة الأوروبية ووحد مراد الأناضول. ثم وحد الصف الداخلى استعداداً للهدف الحقيقى وهو مواجهة أوروبا والدولة البيزنطية، وقام بضربات سريعة وخاطفة في منطقة البلقان، فاستولى على مدن «فليبه»، و«كلجمينا»، و«وردار»، مما أدخل الرعب في قلوب الأوروبيين فأعلنوا الحرب الصليبية ضد المسلمين مما أشعل حماس ملوك شرق أوروبا المجاورين للدولة العثمانية،فعقدوا تحالفات مع أمراء الصرب والبوسنة ورومانيا، وبادروا بالهجوم على العثمانيين لكنهم منيوا بهزيمة ثقيلة فاتفق ملك الصرب «لازار بليانوفيتش»وأمير البلغار «سيسمان» على إعادة الكرة ضد العثمانيين وأعدا جيشاً كبيراً لقتال العثمانيين في منطقة جنوب البلقان، لكنهما هزما أيضا وقبلا بالجزية ولكنهما تأخرا في دفعها فاندفعت الجيوش العثمانية لتأديب المتمردين ،وقامت بفتح بعض المدن الصربية، ثم مدينة«صوفيا» ثم مدينة «سالونيك»، ولم تتوقف المحاولات الأوروبية ضد العثمانيين وتكررت انتصارات مراد إلى أن حدثت موقعة قوصوه (كوسوفو حاليا)«زي النهارده»فى١٥ يونيو ١٣٨٩ بين جيش العثمانيين وجيوش الصليبيين المكونة من الجيشين الصربى والألبانى بقيادة ملك الصرب «فوك برانكوفيتش»، وظلت الحرب سجالاً حتى فر ملك الصرب ودارت الدائرة على الصرب وجرح لازار وأسرفقتله العثمانيون وانتصر المسلمون، وأثناء تفقد الأمير مراد ساحة القتال قام صربى جريح كان موجوداً وسط القتلى وفاجأ مراد بطعنة من خنجره فقتله على الفور، وبذلك استشهد الأمير مراد في ساحة الجهاد وله من العمر (٦٥) عامًا.

المصرى اليوم

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