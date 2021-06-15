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سوريا.. قوات النظام تقصف مخيمًا للنازحين في إدلب

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سوريا.. قوات النظام تقصف مخيمًا للنازحين في إدلب سوريا.. قوات النظام تقصف مخيمًا للنازحين في إدلب

جي بي سي نيوز :- شنت قوات النظام السوري قصفًا مدفعيًا، الأربعاء، على مخيم للنازحين في منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب شمال غربي البلاد.

وذكر مراسل الأناضول، أن قوات النظام استهدفت صباح اليوم بالمدفعية مسجدًا ومدرسة في مخيم "أبرار" للنازحين بريف إدلب.

وأوضح أن عدم وجود خيام ومنازل طوب قرب المدرسة والمسجد المستهدفين، حال دون وقوع خسائر بشرية.

وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران، التوصل إلى اتفاق على إقامة "منطقة خفض تصعيد" في إدلب، ضمن اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

ورغم تفاهمات لاحقة تم إبرامها لتثبيت وقف إطلاق النار، إلا أن قوات النظام وداعميه واصلت هجماتها على المنطقة، قبل اتفاق 5 مارس/آذار من العام الماضي، ليبدأ سريانه باليوم التالي.

ووفق الاتفاق تم إطلاق دوريات تركية وروسية، على امتداد طريق "إم 4" (يربط محافظتي حلب واللاذقية) بين منطقتي ترنبة (غرب سراقب) وعين الحور، مع احتفاظ تركيا بحق الرد على هجمات النظام السوري.

ورغم أن الاتفاق حال دون إطلاق عملية عسكرية واسعة على المنطقة، إلا أن النظام السوري وحلفاءه واصلوا استهداف المنطقة بالقصف بشكل متفرق بين الحين والآخر.

الاناضول 

جي بي سي نيوز

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