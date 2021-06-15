الحضور الجماهيرى ينتصر فى «رولان جاروس»

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ربما كان هناك 5 آلاف متفرج فقط فى ملعب فيليب شاترييه بسبب قيود جائحة كورونا، لكن نادرًا ما كانت هناك هذه الأجواء الصاخبة والمثيرة فى رولان جاروس، خلال فوز نوفاك ديوكوفيتش على نادال، فى واحدة من المباريات التى لا تُنسى فى بطولة فرنسا المفتوحة للتنس.

ومع اقتراب بدء حظر التجول فى تمام الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلى، هتفت الجماهير: «لن نغادر»، حيث بدا أنه سيتم طردهم من الملعب بعدما امتدت مباراة قبل النهائى بين نادال وديوكوفيتش للمجموعة الرابعة. وعندما بدأ مذيع الملعب فى إعلان بيان، أطلقت غالبية الجماهير صيحات استهجان بصوت مرتفع للتشويش على صوته، إذ توقعت الجماهير أن الإعلان بخصوص ضرورة مغادرة الملعب، بينما بدأ بعضهم بالفعل فى الخروج.

ومع ذلك اضطر المذيع لإعلان بيانه مرتين قائلًا: «بالاتفاق مع السلطات، تُستكمل المباراة بحضوركم»، وبمجرد سماع صوته تحولت صيحات الاستهجان إلى صيحات من البهجة والسعادة.

وسُمح بحضور 5 آلاف متفرج، زادت من ألف كان مسموحًا بها فى أول 10 أيام من البطولة، بدخول الملعب الرئيسى فى رولان جاروس الذى يسع 15 ألف متفرج منذ الأربعاء الماضى، حيث تعود فرنسا تدريجيًا إلى الحياة الطبيعية وسط الجائحة.

وبدأت مباراتا قبل نهائى فردى الرجال فى تمام الساعة الثانية و50 دقيقة بالتوقيت المحلى، بلقاء اليونانى ستيفانوس تيتيباس والألمانى ألكسندر زفيريف قبل المواجهة المرتقبة بين نادال وديوكوفيتش.

واحتاج تيتيباس لخوض 5 مجموعات قبل أن يهزم زفيريف فى 4 ساعات تقريبًا، مما زاد المخاوف بشأن احتمال انتهاء المواجهة 58 بين نادال بطل رولان جاروس 13 مرة، وديوكوفيتش المصنف الأول عالميًا، أمام مدرجات خالية من الجماهير، حيث يتعين على المتفرجين مغادرة الملعب والالتزام بحظر التجول فى تمام الساعة 11 مساء.

لكن عندما ظهر اللاعبان فى تمام الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلى، بدا أن خطر عدم استكمال المباراة بحضور الجماهير بعيد المنال.

وصاح عشاق نادال وهم يلوحون بعلم إسبانيا: «هيا رافا.. هيا»، حيث تقدم 5-0 فى المجموعة الأولى، بينما ردت جماهير ديوكوفيتش بتحيته عندما بدأ فى انتفاضة غير متوقعة وشق طريقه للفوز 3-6 و6-3 و7-6 و6-2.

واستفاد اللاعبان من مؤازرة الجماهير، حيث استدار نادال للمدرجات وضغط بقبضته بعدما كسر إرسال منافسه والنتيجة 5-5 فى المجموعة الثالثة، مما أثار مؤازرة جماهيرية كبيرة له.

فى المقابل، أشار ديوكوفيتش بأذنه للجماهير، عندما فاز بالشوط الفاصل فى المجموعة الثالثة، مما أثار هتافات صاخبة مؤيدة له من الجماهير.

ومن حسن حظ اللاعبين والجماهير، استمرت الهتافات والتشجيع حتى النقطة الأخيرة من المباراة.