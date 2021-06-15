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رأى الكاتب الصحفي أسامة الدليل، في لقائه مع القناة الأولى المصرية، أن حل أزمة سد النهضة «يتطلب تغيير النظام في إثيوبيا، وقطع الطريق على الاستغلال السياسي للمياه واعتبارها أداة للنفوذ»، على حد قوله.

وقال «الدليل» في لقائه مع برنامج «التاسعة» تقديم الإعلامي يوسف الحسنين، مساء الاثنين، إن الدول في علاقاتها الدولية إما أن تكون لاعبة شطرنج مثل مصر، أو لاعبة قمار مثل إثيوبيا وإسرائيل وتركيا.

وأضاف أن الجانب الإثيوبي يسعى لاستغلال المياه وجعلها أداة نفوذ، مشددًا على أن «مصر لا تلعب الألعاب الخطرة، ومصر تحترم تعهداتها والقانون الدولي وتدير أزماتها وصراعاتها وفقا للقانون الدولي».

تابع: «عمالين نحترم القانون الدولي، ونحترم قواعد اللعبة»، متساءلا: «هل تجدي قواعد اللعبة مع لاعب قمار في أديس أبابا؟ من الآخر، ولنزع فكرة الاستخدام السياسي للمياه، لا بد من تغيير النظام في أديس أبابا».

وأوضح الصحفي المتخصص في الشؤون الدولية: «أنا مواطن ولست مسؤولا في الدولة، أنا عارف أنا بكلم مين، الاستخدام السياسي للمياه وهم قديم لإثيوبيا، وأديس أبابا تلعب القمار وتخاطر بأركان الدولة، هذا قمار».