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شارك الفنان محمد فراج متابعيه مقطع فيديو من حفل زفافه على الفنانة بسنت شوقي، الذي أقيم مساء الجمعة الماضي.

وفي أول تعليق له بعد حفل زفافه، كتب فراج عبر حسابه على «إنستجرام»: «اللهم اجعل بيننا من المودة والرحمة أفضلها، وارزقنا الصبر والحلم أكمله، واكتب لنا الخير كله وأسعدني معها وبقربها في الدنيا وفي الجنة».

أضاف: «الحمد لله الذي بنعمته وفضله تتم الصالحات، الحمد لله إن حب حياتي بقت شريكة حياتي، بشكر من كل قلبي كل الناس اللي ساعدت في إن أحلى يوم في حياتي يحصل ويطلع بالشكل ده».

وأقيم حفل عقد قران وزفاف الثنائي محمد فراج وبسنت شوقي، مساء الجمعة 11 يوليو 2021، في حضور الأهل والأقارب والأصدقاء وعدد من نجوم الفن بعد خطوبة دامت أكثر من عامين.