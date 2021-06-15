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بمشاركة ميسي .. الأرجنتين تتعادل مع تشيلي في كوبا أمريكا ()

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بمشاركة ميسي .. الأرجنتين تتعادل مع تشيلي في كوبا أمريكا (فيديو) بمشاركة ميسي .. الأرجنتين تتعادل مع تشيلي في كوبا أمريكا ()

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فرض التشيلي التعادل الإيجابي 1-1 على نظيره الأرجنتيني في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كوبا أمريكا لكرة القدم.

وافتتح المنتخب الأرجنتيني باب التسجيل عن طريق قائده ليونيل ميسي من ركلة حرة مباشرة عند الدقيقة الـ33 من عمر اللقاء.

وعادل المنتخب التشيلي النتيجة بهدف سجله إدوارد فارغاس في الدقيقة الـ57، بعد متابعته لركلة جزاء نفذها أرتور فيدال وتصدى لها الحارس الأرجنتيني.

وتلعب الأرجنتين وتشيلي ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات أوروغواي وباراغواي وبوليفيا.

وتستضيف البرازيل بطولة كوبا أمريكا التي كان مقررا أن تستضيفها الأرجنتين وكولومبيا والمؤجلة عاما كاملا بسبب ، في الفترة بين 13 يونيو الجاري و10 يوليو المقبل.

المصرى اليوم

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