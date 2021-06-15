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قال خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة الأسبق، إن الـ 7 سنوات الأخيرة شهدت إنجازات رياضية متميزة رغم الظروف التي كانت تعيشها مصر.

وتابع في نصريحات تليفزيونية أن أهم ما تم في مجال الرياضة عودة الدوري المصري إلى نظام المجموعة الواحدة الذي توقف عام 2013.

وأكد خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة الأسبق، أن مصر تمكنت من العودة لكأس العالم لكرة القدم بعد غياب دام قرابة 30 عامًا.

وأضاف أنه تم إصدار قانون الرياضة في العام 2017، وفقًا للمواثيق الدولية، وحاز القانون على إجماع النواب، مضيفًا أن القانون الجديد أتاح الفرصة للقطاع الخاص لإنشاء ملاعب وأندية خاصة.

وأردف أن قانون الرياضة به 4 تحولات جذرية، منها عدم وجود لائحة موحدة يصدرها الوزير، ومنح الحق للجمعيات العمومية لتحديد مصير الكيانات الرياضية، وهو ما حظى بإشادة اللجنة الأولمبية الدولية.

وأشار خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة الأسبق، إلى أن الأندية الرياضية مال عام وتتحكم فيها الأمور القانونية، وما قام به الوزير أشرف صبحي

وأوضح أن مهمة اللجان المؤقتة أنها تدير العمل اليومي، وتتابع صرف المرتبات ولكنها لا تتخذ قرارات كبيرة ولا تضع شروطا على المجالس التي تأتي بعد ذلك.

وأكد أن تجديد العقود يندرج تحت باب تسيير الأعمال اليومية؛ لأنها غالبا تكون مقيدة بمدة محددة، ولكن القروض والإنشاءات الكبيرة للفروع أو الاستادات بأموال ضخمة تحتاج لمجلس منتخب من الجمعية العمومية.

وحول مشاركته في انتخابات نادي الزمالك، أوضح أن هناك معطيات يتم بحثها، مؤكدا أنه لم يحسم هذا القرار، ولا يفكر حاليا في هذا الأمر وكل الاهتمام حاليا على دعم اللجنة المؤقتة.

وأكد أنه لا يعترف بفكرة المؤامرة التي تعرض لها الزمالك، مشيرا إلى أن أي اتحاد أو ناد من الوارد أن يتعرض لمشاكل بسبب ظروف ما ولذا لا يمكن اعتبارها مؤامرة.