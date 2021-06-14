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وزير الزراعة: تنفيذ 1045 قافلة بيطرية في مختلف المحافظات لرعاية الماشية

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وزير الزراعة: تنفيذ 1045 قافلة بيطرية في مختلف المحافظات لرعاية الماشية وزير الزراعة: تنفيذ 1045 قافلة بيطرية في مختلف المحافظات لرعاية الماشية

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قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه في إطار الخدمات البيطرية وخلال الثلاث سنوات الماضية فقط تم تحصين 45 مليون جرعة من لقاح الحمى القلاعية و38 مليون جرعة من لقاح حمى الوادي المتصدع لوقاية رؤوس الماشية من الإصابة بهذه الأمراض ويتم التحصين من خلال 3 حملات قومية في العام.

وأضاف القصير، خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أنه تم تحصين أكثر من 11 مليون جرعة من لقاح جدري الماشية وما يقارب 5 ملايين جرعة من لقاح جدري الأغنام لوقاية رؤوس الماشية من الإصابة بمرض الجلد العقدي وجدري الأغنام، ويتم التحصين من خلال حملة قومية واحدة للتحصين في العام.

‏وأوضح وزير الزراعة أنه أيضا في إطار دعم صغار المُربيين بتقديم كل أوجه الرعاية البيطرية والعلاج لرؤوس الماشية بالمجان تم تنفيذ 1045 قافلة بيطرية في مختلف المحافظات تم خلالها تقديم الكشف والعلاج لأكثر من 690 ألف رأس ماشية ونصف مليون من الطيور، وكذلك تقديم الدعم الفني لتطوير المجازر الحكومية للحيوانات لإنتاج لحوم ذات جودة عاليه ‏بالاضافة إلى إعلان خلو من مرضي الفصيلة الخيلية الرعام والزُهري وفتح باب تصدير الأسماك المصرية لبلدان جديدة هي: (إنجلترا – فرنسا – إسبانيا – بلجيكا – هولندا – البرتغال – أمريكا – كندا – كوريا) للاستفادة من الميزة النسبية لمصر في تصدير أسماك الدينيس والقاروص وتعزيز قدرة مصر على تصدير الخيول والسائل المنوي للخيول عالية القيمة والمشاركة في الأحداث الرياضية والمعارض العالمية وتنظيم مصر مسابقات دولية للخيول وزيادة الدخل القومي للبلاد

‏وأشار القصير إلى أنه تم التوجيه بإنشاء وتطوير خط جديد لإنتاج لقاحات الدواجن وزيادة الطاقة الإنتاجية من 120 مليون إلى 2 مليار جرعة سنوياً وقد بدأ التشغيل التجريبي نهاية عام 2020، تمهيدا لتشغيله بالطاقة القصوى له وسيكون بأسعار أقل من المستورد مما يسهم في تخفيض التكلفة للمربين.

المصرى اليوم

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