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«الأقل منذ شهور».. في وعالميا مساء اليوم الاثنين 14 يونيو 2021

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«الأقل منذ شهور».. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الاثنين 14 يونيو 2021 «الأقل منذ شهور».. في وعالميا مساء اليوم الاثنين 14 يونيو 2021

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استمر سعر الذهب في مصر، في مساء اليوم الاثنين 14 يونيو 2021، في الانخفاض محققا أقل الأسعار منذ عدة شهور حيث انخفض الجرام عيار 21 الأكثر انتشارا في عن حاجز ال 800 جنيه .

وأعلنت شعبة الذهب في مصر أن عيار 24 قيراطا، في الصاغة بدون المصنعية، مساء اليوم الإثنين، 912 جنيها وكان في الصباح 921 جنيها، والعيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر، 798 وكان في الصباح 806 جنيهات، والعيار 18 قيراطًا، 684 جنيها وكان في الصباح 691 جنيها، والجنيه الذهب 6384 وكان في الصباح 6450 جنيها.

وواصل سعر الذهب عالميا انخفاضه في نهاية التعاملات بالبورصات والأسواق العالمية ليحقق الذهب أقل مستوى له منذ فترة طويلة وذلك بسبب مخاوف من اتجاه مجلس الاحتياطى الاتحادى الأمريكى بتقديم مسارا جديدا لتخفيف سياسته النقدية وذلك أثناء اجتماعه في نهاية الاسبوع والذى يستمر على مدار يومين .

وانخفض سعر أوقية الذهب في السوق الفورية بنسبة 0.68 %، عند 1864 دولارا للأوقية، ليسجل أدنى مستوى له منذ 17 مايو الماضى، كما هبطت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 0.72%، إلى 1866 دولارا للأوقية .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، مساء اليوم الإثنين، 14 يونيو، 822.10 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة» 1،866.24 $ .

«المصري اليوم» تنشر سعر الذهب في مساء اليوم الإثنين 14 يونيو 2021 بمحال الصاغة في مصر بدون المصنعية :

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 910 إلى 912
عيار 22 834 إلى 836
عيار 21 796 إلى 798
عيار 18 682 إلى 684
عيار 14 531 إلى 532
عيار 12 455 إلى 456
الاونصة 28292 إلى 28363
الجنيه الذهب 6368 إلى 6384
الكيلو الذهب

909714 إلى 912000

متوسط اسعار الذهب بأسواق المال في مصر وعالميا، مساء اليوم الاثنين 14 يونيو 2021

م الوحدة جنيه مصري دولار امريكي
1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 939.54 جنيه 60.00 $
2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 861.24 جنيه 55.00 $
3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 822.10 جنيه 52.50 $
4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 704.65 جنيه 45.00 $
5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 548.06 جنيه 35.00 $
6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 469.77 جنيه 30.00 $
7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 391.47 جنيه 25.00 $
8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 6،576.77 جنيه 420.01 $
9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 29،222.93 جنيه 1،866.24 $
10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 93،953.91 جنيه 6،000.11 $
11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط 939،539.07 جنيه 60،001.09 $

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