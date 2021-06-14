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علق الدكتور أحمد مجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، على زيارة وفد الاعمار الفلسطيني للقاهرة، قائلًا إن «الوفد بالفعل وصل القاهرة مساء الاحد بمشاركة نائب رئيس الوزراء الفلسطيني زياد أبوعمر، وبرفقة اربعة وزراء اخرين معنيين بملف إعادة الاعمار».

وتابع «مجدلاني»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على فضائية «on»، مساء الإثنين، أن الوفد بوزرائه الاربعة في تخصصاتهم المختلفة عقدوا اجتماعات مع نظرائهم المصريين، لبحث الملف الاول على أجندة الاعمال، وهو ملف إعادة الاعمار في قطاع غزة، وما خلفه من دمار في البنية الاقتصادية، أو الزراعية أو التحتية أو مساكن المواطنين.

وأضاف: «ما حدث أن الاجتماعات كانت مثمرة وبناءة شملت إتفاقًا وتوافقًا على مجمل القضايا وأليات البدء في ذلك، حيث أن التشاور والتنسيق عنصرين مهمين جدًا، في ظل أن القاهرة كانت سباقة في هذا الملف عبر تبني الرئيس السيسي بتبرع سخي لاعادة الاعمار بملبغ 500 مليون دولار».

ولفت إلى أن مبادرة الرئيس السيسي تفتح الطريق أمام مبادرات عربية ودولية، كما حدث في استضافة القاهرة لمؤتمر إعادة الاعمار عام 2014.