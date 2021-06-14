السعودية تنشر أول صور لسيدات أمن داخل الحرم المكي

★ ★ ★ ★ ★

جدة - " وكالة أخبار المرأة "

نشرت وزارة الداخلية السعودية على حسابها الرسمي عبر "تويتر" أول صور لسيدات في أمن الحج والعمرة وهن يباشرن أعمالهن بالمسجد الحرام، ويقمن بتنظيم الوجود والحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية.

والعام الماضي، شاركت المرأة السعودية لأول مرة شرطة العاصمة المقدسة، في خدمة حجاج بيت الله الحرام.



وفي أغسطس الماضي، عيّنت السعودية 10 نساء في مواقع قيادية في رئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في مكّة والمدينة، وذلك في إطار محاولات المملكة تعزيز موقع المرأة ودورها.

ويعدّ تعيين نساء في مواقع قيادية عليا بالمؤسسات الدينية خطوة نادرة في المملكة.



وتم تعيين النساء في إدارات مختلفة إدارية وتقنية، وقالت رئاسة الحرمين: إن الخطوة "تهدف لمواكبة رؤية المملكة 2030 وتمكيناً للمرأة السعودية ذات التأهيل العالي والقدرات الكبيرة".

وعيّنت رئاسة الحرمين 41 امرأة في السابق في مواقع قيادية بالدولة عام 2018.