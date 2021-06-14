أخبار عاجلة

الحكومة اللبنانية: عمليات التهريب إلى السعودية تسيء للعلاقات بين البلدين -
إعلان موعد بدء التقديم الموحد في الجامعات والكليات التقنية بالرياض -
"العيبان" يهنئ القيادة بمناسبة تحقيق المملكة قفزة في مؤشر الأمن السيبراني -
1567.. المملكة تسجل أعلى معدل إصابات يومية بكورونا منذ 11 شهراً -
الشؤون الإسلامية تنفذ 23 ألف جولة رقابية على مساجد وجوامع المملكة خلال أسبوع -
خادم ‏الحرمين وولي عهده يعزيان أسرة "الصقر" في وفاة المستشار محمد الصقر -
"الصحة": اللقاح يحمي من الإصابة بمضاعفات كورونا بنسبة تصل لأكثر من ٩٠٪ -
أكثر من 17 ألف عقد تمويل سكني جديد خلال مايو بنمو 11% -
مكة المكرمة.. استئصال كيس من مركز الدماغ لمواطنة عشرينية -
رغم المظاهرات الرافضة .. الحكومة اللبنانية ترفع أسعار الوقود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. وكالة أخبار المرأة

تنشر أول صور لسيدات أمن داخل الحرم المكي

Print
السعودية تنشر أول صور لسيدات أمن داخل الحرم المكي
جدة - " وكالة أخبار المرأة "

نشرت وزارة الداخلية على حسابها الرسمي عبر "تويتر" أول صور لسيدات في أمن الحج والعمرة وهن يباشرن أعمالهن بالمسجد الحرام، ويقمن بتنظيم الوجود والحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية.
والعام الماضي، شاركت المرأة السعودية لأول مرة شرطة العاصمة المقدسة، في خدمة حجاج بيت الله الحرام.

 
وفي أغسطس الماضي، عيّنت السعودية 10 نساء في مواقع قيادية في رئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في مكّة والمدينة، وذلك في إطار محاولات المملكة تعزيز موقع المرأة ودورها.
ويعدّ تعيين نساء في مواقع قيادية عليا بالمؤسسات الدينية خطوة نادرة في المملكة.


وتم تعيين النساء في إدارات مختلفة إدارية وتقنية، وقالت رئاسة الحرمين: إن الخطوة "تهدف لمواكبة رؤية المملكة 2030 وتمكيناً للمرأة السعودية ذات التأهيل العالي والقدرات الكبيرة".
وعيّنت رئاسة الحرمين 41 امرأة في السابق في مواقع قيادية بالدولة عام 2018.

وكالة أخبار المرأة

مواضيع متعلقة
الحكومة اللبنانية: عمليات التهريب إلى السعودية تسيء للعلاقات بين البلدين

الحكومة اللبنانية: عمليات التهريب إلى السعودية تسيء للعلاقات بين البلدين

السعودية.. الثانية عالمياً في المؤشر العالمي للأمن السيبراني

السعودية.. الثانية عالمياً في المؤشر العالمي للأمن السيبراني

مفتي عام المملكة يستقبل رئيس وكالة الأنباء السعودية

مفتي عام المملكة يستقبل رئيس وكالة الأنباء السعودية

استشاري أمراض الدم "الفريح": السعودية رائدة في زراعة الخلايا الجذعية

استشاري أمراض الدم "الفريح": السعودية رائدة في زراعة الخلايا الجذعية