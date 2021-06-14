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أمريكا توقف استيراد الكلاب من 113 دولة من بينها والأردن‭ ‬

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أمريكا توقف استيراد الكلاب من 113 دولة من بينها السعودية والأردن‭ ‬ أمريكا توقف استيراد الكلاب من 113 دولة من بينها والأردن‭ ‬

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قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين إنها ستوقف مؤقتا اعتبارا من 14 يوليو تموز استيراد الكلاب من 113 دولة مصنفة عالية الخطورة فيما يتصل بداء الكلب من بينها والأردن.

ويقضي القرار بوقف استيراد جميع الكلاب بما في ذلك الجراء وكلاب الترويح عن النفس والكلاب التي خرجت من الولايات المتحدة وتعود إليها من الدول عالية الخطورة.
وتشمل أيضا الكلاب القادمة من دول أخرى لكنها قضت الأشهر الستة السابقة في دول عالية الخطورة.

وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن من بين الدول التي شملها القرار والصين والهند والبرازيل وبيرو وكينيا والسلفادور وجواتيمالا وروسيا البيضاء وأفغانستان وباكستان والسعودية والأردن.

وقالت إيميلي براتشي مسؤولة الطب البيطري في المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن الكثير من برامج تطعيم الكلاب في العالم أوقفت خلال جائحة . وأشارت إلى عدد متزايد من الإصابات بداء الكلب في هايتي وبيرو نتيجة وقف برامج تطعيم الكلاب.

المصرى اليوم

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