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قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنه لا يوجد أحد يستطيع أن يشكك في ولاء وانتماء المواطن المصري في الخارج، مؤكدة أن الدولة المصرية مستعدة لتلبية رغبات المواطنين في الخارج .

وأضافت نبيلة مكرم خلال لقائها في برنامج «الحقيقة» المذاع على قناة «اكسترا نيوز»، أن الرئيس السيسي وجه بالتواصل مع المصريين في الخارجة بالإضافة إلى تلبية احتياجاتهم والاستفادة من خبراتهم، مؤكدة أن المواطن المصري بالخارج يشعر الآن باختلاف كبير في التعامل مع متطلباتهم .

وأوضحت نبيلة مكرم، أن المبادرة الرئاسية التي أطلقتها وزارة الهجرة «اتكلم عربي»، حظيت برعاية من الرئيس السيسي وهذا يؤكد اهتمام القيادة السياسية بالأجيال الجديدة التي نشأت في الخارج، ولا تقل اهتماما عن المصريين المتواجدين في الداخل.

وتابعت: الرئيس السيسي طلب مني تعريف الأجيال التي نشأت في الخارج عن رحلة «الإسراء والمعراج»، وقمنا بإطلاق تطبيق الكتروني بالتعاون مع دار نهضة مصر لتعليم اللغة العربية .

واستكملت: تطبيق تعليم اللغة العربية يهدف لتعريف الأطفال بتاريخ بلدهم وتم إطلاق المرحلة الأولى من 3 إلى 6 سنوات .