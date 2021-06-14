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العشاء تقترب من التاسعة مساءً.. مواقيت الصلاة في الاسكندرية غدًا الثلاثاء 15 يونيو 2021

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العشاء تقترب من التاسعة مساءً.. مواقيت الصلاة في الاسكندرية غدًا الثلاثاء 15 يونيو 2021 العشاء تقترب من التاسعة مساءً.. مواقيت الصلاة في الاسكندرية غدًا الثلاثاء 15 يونيو 2021

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حدّدت الهيئة المصرية العامة للمساحة مواعيد الصلاة في الاسكندرية غداً الثلاثاء 15 يونيو 2021، وينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير للبحث عن مواقيت الصلاة على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة.

مواعيد الصلاة غداً حيث يزداد موعد المغرب دقيقة يومياً، وتبكير صلاة الفجر وتأخير العشاء لتقترب من التاسعة مساءً:

المدينة

التاريخ

فجر

شروق

ظهر

عصر

مغرب

عشاء

الأسكندرية

2021-06-15

3:7 ص

4:55 ص

12:0 م

3:39 م

7:5 م

8:41 م

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