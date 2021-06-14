"القثامي" يدشن مبادرة "الطائف أمانة" لإشراك المواطنين في اتخاذ القرار

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تستهدف تطوير الخدمات والحلول والاقتراحات مع تخصيص جوائز للمبدعين

دشن أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي، مبادرة بعنوان "الطائف أمانة"، تهدف لإشراك المجتمع المحلي في النهوض بتطوير الأعمال والخدمات البلدية، من خلال إنشاء منصة تواصل تفاعلية لمناقشة الأفكار التطويرية والإبداعية للخدمات ودعم مشاركة المجتمع المحلي وتفعيل أطروحاتهم واقتراحاتهم ليسهموا في حل المشكلات المتعلقة بالخدمات البلدية المقدمة.

وتأتي هذه المبادرة في إطار سعي أمانة الطائف إلى استقطاب أبناء المحافظة، وتعزيز البرامج الخدمية، والتواصل الفعّال مع أفراد المجتمع للتخلص من المظاهر السلبية، من خلال إشراكهم في اتخاذ القرار.

وتقوم مبادرة "كلّنا أمانة" على تحفيز الأهالي وأفراد المجتمع للمشاركة بآرائهم وأفكارهم لتطوير الخدمات البلدية، التي تشمل خدمات البنية التحتية والمرافق العامة والصحة العامة والصحة البيئية وأسواق النفع العام والتعديات والفعاليات والأنشطة المقامة وغيرها من الخدمات البلدية، لتعميم الأفكار الإبداعية، ومن ثم تخصيص جوائز للمبدعين.

رابط المشاركة https://forms.gle/XjCXtCxpYeE5FEfe8