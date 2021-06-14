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أسهم "أرامكو" تضع السوق المالية في المرتبة التاسعة عالمياً

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أسهم "أرامكو" تضع السوق المالية السعودية في المرتبة التاسعة عالمياً أسهم "أرامكو" تضع السوق المالية في المرتبة التاسعة عالمياً
تعدت قيمتها تريليوني دولار بما يمثل ضعف أي شركة على مستوى العالم

أسهم

قالت هيئة السوق المالية عبر حسابها في تويتر "إن إدراج شركة أرامكو في السوق المالية ، أسهم في تقدم ترتيب السوق المالية السعودية من المرتبة الثالثة والعشرين إلى المرتبة التاسعة لتصبح من أكبر عشرة أسواق مالية في العالم".

وتفصيلاً، شهد عام 2019 م نجاح الطرح الأولي لشركة أرامكو السعودية، بقيمة تجاوزت 110 مليارات ريال وبنسبة 1.5 بالمائة من أسهم الشركة حيث وصل عدد المكتتبين الأفراد إلى نحو 4.9 ملايين مكتتب، ضخوا نحو 19 مليار ريال، فيما جمع اكتتاب المؤسسات نحو 397 مليار ريال مشكلاً بذلك نسبة تغطية إجمالية تقدر بـ 465 بالمائة.

ووصلت القيمة السوقية لشركة أرامكو بعد طرح أسهمها للتداول حاجز تريليوني دولار وهو ما يشكل أكثر من ضعف القيمة السوقية لأي شركة مدرجة أخرى على مستوى العالم، الأمر الذي يعكس مدى متانة ونشاط الاقتصاد المحلي وقد أسهم الاكتتاب أيضاً في جعل السوق المالية السعودية "تداول" أحد أكبر 10 أسواق مالية حول العالم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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