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استدراج وانقضاض.. الجيش اليمني يكبّد الحوثيين قتلى وجرحى في كمين بالجوف

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استدراج وانقضاض.. الجيش اليمني يكبّد الحوثيين قتلى وجرحى في كمين بالجوف استدراج وانقضاض.. الجيش اليمني يكبّد الحوثيين قتلى وجرحى في كمين بالجوف
مجاميع الميليشيا حوصرت من كل الاتجاهات

استدراج وانقضاض.. الجيش اليمني يكبّد الحوثيين قتلى وجرحى في كمين بالجوف

قُتل عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران اليوم الاثنين من جراء استهدافهم من قِبل قوات الجيش الوطني اليمني شمالي محافظة الجوف.

ونقل "سبتمبر نت" عن قائد لواء الحسم، العميد هادي حمران الجعيدي، أن قوات الجيش الوطني مسنودة برجال المقاومة الشعبية استدرجت مجموعة من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية، كانت تحاول التقدم في اتجاه مواقع في جبهة الخنجر شمالي المحافظة.

وأوضح "الجعيدي" أن المجموعة الحوثية التي حاولت التسلل إلى أحد المواقع وجدت نفسها محاصرة من كل الاتجاهات من قِبل قوات الجيش الوطني، التي أحكمت عليها الحصار، وأوقعتها في كمين مُحكم.

وأضاف بأن قوات الجيش الوطني كبّدت ميليشيا الحوثي خسائر بشرية ومادية كبيرة في الأرواح والعتاد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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