الصحة الفلسطينية : 6 وفيات و156 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة، اليوم الإثنين، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.2%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات. وأشارت الوزيرة في تقريرها اليومي عن حالة الوباء في الأراضي الفلسطينية إلى تسجيل 6 وفيات و156 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»

لفتت وزيرة الصحة إلى وجود 13 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 2 على أجهزة التنفس الاصطناعي. وفيما يخص المواطنين الفلسطينيين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، بلغ عددهم الإجمالي 412،566 بينهم 253،604 تلقوا الجرعتين. وأضافت أن عدد المرضى الذين يعالجون داخل المستشفيات ومراكز كورونا: 18 وعدد الفحوصات: 2559.