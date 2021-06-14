أخبار عاجلة

انطلاق مراكز الدعم التعليمي الصيفي بسراة عبيدة.. عن بُعد -
نهاية وشيكة لطراز i3 من بي إم دبليو في الولايات المتحدة -
"بلينكن": القوات الأجنبية سترحل عن ليبيا قريباً -
دبي.. إبعاد أحد مشاهير "انستغرام" بعدما تفاخر بتدخين الحشيش -
حكومة إسواتيني تنفي فرار الملك من البلاد -
خطوة غير مسبوقة.. جامعة أم القرى تقبل من تجاوزت أعمارهم 25 عاماً -
إعطاء 3 مليارات جرعة من لقاحات "كورونا" حول العالم -
رئيس جامبيا يغادر الرياض -
"أرامكو" تحدد سعر البروبان والبيوتان لشهر يوليو -
أكبر صفقة ضمن جهود إنعاش قطاع السفر.. "يونايتد إيرلاينز" تطلب 270 طائرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. المصرى اليوم

التجارية المصرية تنتهي إلى تنظيم زيارات للمستثمرين السعودين للمجمعات الصناعية

Print
التجارية المصرية السعودية تنتهي إلى تنظيم زيارات للمستثمرين السعودين للمجمعات الصناعية التجارية المصرية تنتهي إلى تنظيم زيارات للمستثمرين السعودين للمجمعات الصناعية

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

اتفقت اللجنة التجارية المصرية في ختام اعمالها على تعزيز التعاون المشترك في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار، حيث تم الاتفاق على التنسيق بين وزارة الاستثمار السعودية ومجلس الغرف السعودية والهيئة العامة للاستثمار المصرية للتجهيز لعقد منتدى الاستثمار بالرياض لعرض الفرص الاستثمارية في كلا البلدين وكذلك ما تم اتخاذه مؤخراً لتسهيل مناخ الاستثمار في .

كما اتفق الطرفان على استمرار التعاون المشترك لحل المعوقات التي تواجه التجارة البينية والصادرات المتبادلة وقضايا المستثمرين بالبلدين وبذل مزيد من الجهود لزيادة حجم التبادل التجاري بما يحقق آمال الشعبين الشقيقين والالتزام بأحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي وإزالة كافة العراقيل التي تعترض سبل تنمية التبادل التجاري.

وفي المجال الصناعي تم التأكيد على ضرورة التوقيع على مشروع مذكرة التفاهم بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية المصرية والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية في أقرب فرصة ممكنة، فضلا عن تعميم عدد من الموضوعات على مجلس الغرف السعودية تشمل فرص الاستثمار الصناعي في عدد من القطاعات الصناعية ومشروع المجمعات الصناعية الجاهزة والتي تم انشاؤها في عدد من المحافظات المصرية والتسهيلات الكبيرة التي تم اتاحتها للمستثمرين بتلك المجمعات، كما تبدى الهيئة استعدادها بتنظيم عدة زيارات للمستثمرين السعوديين لزيارة بعض المجمعات الصناعية.

وفي مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة تم التاكيد على سرعة التوصل إلى الصيغة النهائية لمشروع مذكرة تفاهم بين الجانبين في مجال الدعم الفني ونقل الخبرة التي سبق واقترحها الجانب المصري تمهيداً للتوقيع عليها في أقرب وقت ممكن ورغبة الجانب السعودي في التعاون مع الجانب المصري في التباحث لتعزيز قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في عدة محاور تشمل تعزيز الطلب، وسهولة ممارسة الأعمال، والابتكار وتبني التقنية، والتمويل، ودعم ريادة الأعمال، والتعليم وتطوير المهارات وتنمية القدرات.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محافظ المنيا يفتتح فرع بنك مصر بقرية اسطال بسمالوط

محافظ المنيا يفتتح فرع بنك مصر بقرية اسطال بسمالوط

أُنسي ساويرس.. قصة صعود مهندس زراعي ليصبح أشهر ملياردير مصري (بروفايل)

أُنسي ساويرس.. قصة صعود مهندس زراعي ليصبح أشهر ملياردير مصري (بروفايل)

سمية الخشاب في ذكرى 30 يونيو: مصر شهدت نهضة في الطرق والاستثمارات

سمية الخشاب في ذكرى 30 يونيو: مصر شهدت نهضة في الطرق والاستثمارات

مصرع طفل غرقا بحمام سباحة أثناء التدريب بالمنيا

مصرع طفل غرقا بحمام سباحة أثناء التدريب بالمنيا