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وزير التجارة يلتقي رجال الأعمال السعوديين في مجلس الأعمال السعودي المصري المشترك

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وزير التجارة يلتقي رجال الأعمال السعوديين في مجلس الأعمال السعودي المصري المشترك وزير التجارة يلتقي رجال الأعمال السعوديين في مجلس الأعمال السعودي المصري المشترك
استمع إلى تطلعاتهم مشيراً إلى حرص البلدين على تجاوز كل ما يعوق الاستثمارات المشتركة

وزير التجارة يلتقي رجال الأعمال السعوديين في مجلس الأعمال السعودي المصري المشترك

أكّد وزير التجارة وزير الإعلام المكلّف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، حرص المملكة على تعزيز علاقاتها مع جمهورية العربية، خاصة في مجالات الاستثمار، في ظل العلاقات الراسخة بين قيادتَي وشعبَي البلديْن الشقيقيْن.

ونوّه خلال لقائه في القاهرة، الليلة الماضية، بالجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي المصري المشترك، بحرص رجال الأعمال في البلديْن الشقيقيْن على تعزيز علاقاتهم والارتقاء بها إلى مستوى تطلعات القيادتيْن.

واستمع خلال اللقاء إلى آراء وتطلعات رجال الأعمال السعوديين المستثمرين في مصر، مشيراً إلى حرص البلديْن على تجاوز كل ما يعوق الاستثمارات المشتركة.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أسامة بن أحمد نقلي، ورئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال المشترك بندر العامري، وعدد من رجال الأعمال السعوديين.

وزير التجارة وزير الإعلام المكلّف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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