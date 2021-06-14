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"التويجري": استهداف المنشآت المدنية جريمةٌ في عرف القانون الدولي الإنساني

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"التويجري": استهداف المنشآت المدنية جريمةٌ في عرف القانون الدولي الإنساني "التويجري": استهداف المنشآت المدنية جريمةٌ في عرف القانون الدولي الإنساني
طالَبَ المجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤولياته ويوقف العبث والتطاول الحوثي

في أعقاب استهداف طائرة مسيرة لمدرسة في منطقة عسير بالمملكة موجهةً من الأراضي اليمنية، طبقًا لما ورد في إعلان الدفاع المدني أمس الأحد، عبّر الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الدكتور صالح بن حمد التويجري، عن استنكاره وإدانته لهذا الأمر، والذي هو تطاول سافر على مبادئ القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية المتعلقة به؛ لما فيه من تهديد لأرواح المدنيين وترويعهم.

وقال "التويجري" في بيان ورد لـ"سبق": إن تكرار هذا العمل المشين المتمثل في توجيه طائرات مسيرة إلى الأراضي مستهدفةً الأعيان المدنية والمدنيين، هو تطاول على المعاهدات والأعراف الدولية، وإصرار مسبق ومتعمد للإضرار بالمدنيين؛ مطالبًا المجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤولياته، ويوقف هذا العبث والتطاول على الأعراف والقوانين الدولية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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