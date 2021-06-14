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"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية على الشرقية والرياض والقصيم ونجران

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"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية على الشرقية والرياض والقصيم ونجران "الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية على الشرقية والرياض والقصيم ونجران
سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة على مرتفعات جيزان وعسير

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتَي الشرقية والرياض وأجزاءٍ من منطقة القصيم؛ يمتد تأثيرها إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، وتكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جيزان وعسير، كما تنشط الرياح السطحية على غرب وشمال غرب المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 14 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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