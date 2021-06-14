«الأولمبية» تهنىء اتحاد الخماسي الحديث بتأهل الجندي وأشرف لأولمبياد طوكيو

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يتقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بخالص التهنئة لاتحاد الخماسي الحديث برئاسة المهندس شريف العريان بعد تأهل الثنائي أحمد الجندي وأحمد أشرف لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو بعد نتائج الثنائي في منافسات الفردي بكأس العالم للخماسي الحديث.

وحقق أحمد الجندي المركز الثالث والميدالية البرونزية في نهائيات كأس العالم للخماسي الحديث المقامة بمصر ليتأهل لأولمبياد طوكيو حيث يتأهل للأولمبياد أصحاب المراكز الثلاث الأولى بكأس العالم.

بينما تأهل أحمد أشرف بعد احتلاله المركز الرابع في كأس العالم المقامة في مصر ولكنه تأهل بالترتيب العالمي.

وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن سعادته بالنتائج التي تتحقق والتي تزيد من انتصارات الرياضة المصرية نحو مزيد من التقدم والنجاحات التي نسعى لها ومواصلة هذه الانتصارات بتحقيق ميداليات في أولمبياد طوكيو.