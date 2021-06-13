بالأسماء.. حركة تنقلات محدودة في مراكز ومدن الإسماعيلية

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أصدر اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية حركة تنقلات محدود في الإدارة المحلية بالمحافظة في مراكز فايد والتل الكبير وحي ثان.

وأصدر المحافظ قرارًا بتعديل تكليف أحمد السيد العايدي من العمل نائبا لرئيس مركز ومدينة فايد، للقيام بأعمال رئيس مركز ومدينة التل الكبير، لحين تعيين رئيس جديد للمركز.

كما أصدر المحافظ قرارًا بتعديل تكليف شاكر السيد من العمل رئيسا لقرية نفيشة. للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة فايد.

كما شمل القرار تعديل تكليف إيمان مبارك من العمل مساعدا لرئيس حى ثانٍ الإسماعيلية (بنطاق الشهداء وحي العبور) للعمل مساعدا لرئيس حي ثاني الإسماعيلية.

وتضمن القرار تعديل تكليف الأمير عبدالله. من العمل مساعدا لرئيس حي ثاني الإسماعيلية (بنطاق عرايشية مصر وحي السلام) للعمل رئيسا لقرية نفيشة.