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وكيل أوقاف مطروح: على الأئمة التواجد على «السوشيال ميديا لأنها منصات متسعة للدعوة»

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وكيل أوقاف مطروح: على الأئمة التواجد على «السوشيال ميديا لأنها منصات متسعة للدعوة» وكيل أوقاف مطروح: على الأئمة التواجد على «السوشيال ميديا لأنها منصات متسعة للدعوة»

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ألقى الشيخ حسن عبدالبصير، وكيل وزارة الأوقاف بمرسى مطروح، الأحد، محاضرة عن تطور وسائل الخطاب الديني بقاعة مسجد العوام حول «السوشيال ميديا ودورها في الدعوة إلى الله».

وقال «عبدالبصير» إن «من خصائص ديننا الحنيف المرونة ومواكبة الواقع بهدف إصلاحه وقد عرض النبي نفسه على القبائل وارتحل إلى الطائف داعيا إلى الله»، مشيرًا إلى أن «النبي الكريم خطب على جذع نخلة يعظ الناس وينصحهم، ثم خطب النبي على منبر خشبي يراه الناس من خلاله، وكان يتخللهم بالموعظة مخافة السآمة عليهم وخطب على ناقته في حجة الوداع».

ووأضاف أن «ظل التطور في وسائل الدعوة قائمة وكانت ثورة ظهور الكلمة المسموعة من خلال الراديو والكاسيت، ثم حدثت ثورة كبيرة بظهور الكلمة المرئية وظهور التلفزيون وفي كل هذا الدعاة يواكبون الواقع يدعون إلى سبيل بالحكمة والموعظة الحسنة».

وأشار إلى أنه «قد بلغت الثورة الإعلامية قمتها مع ظهور الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، والتي ينبغي للداعية أن يتواجد عليها، فهي فضاء متسع للدعوة إلى الله والدعوة إلى الفضائل الأخلاقية ومواجهة الرزائل التي تمثل خطرا على المجتمع».

ووجه الشيخ حسن عبدالبصير الأئمة لـ«استغلال الثورة الالكترونية في مواجهة الأفكار الضالة وتصحيح المفاهيم والدعوة لجمع الكلمة ووحدة الصف ونبذ التفرق ومواجهة دعاة العنف ومواجهة السلوكيات الخطرة في المجتمع وبث روح الانتماء لدى المواطنين والدعوة للبناء والتعمير».

المصرى اليوم

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