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جونسون يطالب بمزيد من التحقيقات حول منشأ

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جونسون يطالب بمزيد من التحقيقات حول منشأ فيروس كورونا جونسون يطالب بمزيد من التحقيقات حول منشأ

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طالب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بإجراء مزيد من التحقيقات حول منشأ .

وفي كلمته في ختام قمة مجموعة G7 التي تستضيفها بلاده، قال جونسون إنه "في الوقت الذي لا يبدو أن هذا المرض قد خرج من مختبر، إلا أن العالم بحاجة إلى المزيد من المعرفة".

ورغم رفض معظم خبراء الصحة العامة والمسؤولين الحكوميين الفرضية القائلة بأن فيروس كورونا تسرب عن طريق الخطأ من مختبر صيني، إلا أن هذا الاعتقاد يخضع لتحقيق أمريكي جديد أمر به الرئيس جو بايدن.

وأيد قادة مجموعة السبع دعوات لإجراء مزيد من التحقيقات الشفافة تحت إشراف خبراء للنظر في أصل الفيروس.

ولا يزال الكثير من العلماء يعتقدون أن الفيروس انتقل على الأرجح من الحيوانات إلى البشر.

المصرى اليوم

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