سيف زاهر يكشف مفاجأة صادمة بشأن محمد صلاح

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد الإعلامي سيف زاهر، أن فرص مشاركة محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي مع المنتخب الأوليمبي، في أولمبياد طوكيو، صعبة للغاية.

وقال سيف زاهر، في تصريحات تلفزيونية مساء اليوم الأحد، :«محمد صلاح، يطمح ويرغب في المشاركة مع المنتخب في أولمبياد طوكيو، ولكن الأمور حتى هذه اللحظة صعبة للغاية».

وأضاف :«صلاح، يتواصل مع مسؤولي نادي ليفربول، من أجل السماح له بالمشاركة في الأولمبياد، ولكنه لم يحصل على الموافقة حتى الأن».

وأوضح :«المنتخب لديه العديد من اللاعبين المميزين، وقادر على الظهور بمستوى مميز في الأولمبياد، في حال عدم وجود محمد صلاح».