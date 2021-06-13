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محافظ مطروح يُحذر من التراخي في «إجراءات كورونا» للمنشآت السياحية قبل الموسم

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محافظ مطروح يُحذر من التراخي في «إجراءات كورونا» للمنشآت السياحية قبل الموسم محافظ مطروح يُحذر من التراخي في «إجراءات كورونا» للمنشآت السياحية قبل الموسم

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تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الأحد، استمرار اعمال اللجنة المشكلة للمرور على الفنادق والمعسكرات لمتابعة تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة للتشغيل لمواجهة المستجد، والتى تضم كلا من إدارة السياحة والمصايف بالمحافظة ومديرية الشؤون الصحية ومجلس مدينة مطروح ومديريه القوى العاملة من خلال لجنة السلامة والصحة المهنية، لمتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية وخاصة أعمال التطهير والتعقيم والتباعد مع تقليل الأعداد والتجمعات.

وحذر«شعيب» في تصريحات صحفية، من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد كوفيد ١٩ في الفنادق والمباني الخدمية والسياحية والعمالية، مشيرًا إلى أن عمليات المراجعة لتلك الإجراءات بشكل آمن يوفر الحفاظ على حياة الجميع بعيدًا عن الأمراض والأوبئة التي تداهم العالم بأسره الآن.

المصرى اليوم

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