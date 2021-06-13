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خالد العناني: السياحة الروسية تعود خلال أسابيع قليلة

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خالد العناني: السياحة الروسية تعود خلال أسابيع قليلة خالد العناني: السياحة الروسية تعود خلال أسابيع قليلة

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قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن السياحة الروسية ستعود خلال الأسابيع القليلة المقبلة، موضحا أن هناك تواصل بين الشركات المصرية والروسية استعدادا لبدء عودة السياحة الروسية.

وأضاف العناني، خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن أكبر دولة مصدرة للسياحة إلى من 2010 حتى 2015.

وتابع: «السياحة الوافدة من روسيا تصل إلى 3.5 مليون سائح، ونحن جاهزون لاستقبال السياح من العالم، ويتواجد حاليا سياح من أوكرانيا وكازاخستان وبيلاروسيا، وبدأنا حملات ترويجية للسوق العربية لدعم السياحة».

وأكد وزير السياحة أن متحف شرم الشيخ يضم العديد من الآثار الجذابة، مشيرا إلى أن الطرق والنقل الحديث ستغير خريطة السياحة في مصر.

وتابع: «لأول مرة نعمل حاليا على إنارة آثار الأقصر بالبر الغربي ليتم زيارتها ليلا وفتح الزيارة للمواقع الأثرية ليلا في الأقصر سيكون أفضل للسياح».

المصرى اليوم

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