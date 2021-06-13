أنغامي تحتفل بطرح Higher Power على برج خليفة

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احتفت أنغامي، بأحدث إصدارات فريق كولدبلاي Coldplay من خلال بث الفيديو كليب الخاص بأغنية Higher Power على برج خليفة في دبي، وهو أول إصدار موسيقي يُبث على أعلى برج في العالم.

الأغنية المصوّرة التي صدرت منذ أيام قليلة، تأخذ محبي الفريق البريطاني في رحلة إلى عالم من الخيال، يدخل فيه مغنّي الفريق كريس مارتن إلى كوكبٍ غريب محاطًا بمخلوقات فضائية راقصة على نغمات Higher Power.

فريق كولدبلاي احتفل على طريقته، ناشرًا الفيديو على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة به مع تعليق: "Higher Powerعلى أعلى برج في العالم! أمر مذهل من أنغامي"، داعيًا محبّيه الاستماع إلى الأغنية على أنغامي.

إشارةً إلى أنّ فيديو كليب Higher Power لكولدبلاي هو أول إصدار موسيقي وأول أغنية عالمية تُبث على برج خليفة في دبي.