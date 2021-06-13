أخبار عاجلة

2.1 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك «الدخيلة» و«دمياط» في مايو الماضي -
رئيس الأسقفية مهنئًا المصريين بـ 30 يونيو: ذكرى استعادة روح مصر -
سائق سعودي يوثق نجاته من حادث مروّع بمعجزة (فيديو) -
انتشال جثة غريق من ترعة بقنا -
محافظ الجيزة يُهنئ السيسي والحكومة بذكرى «30 يونيو» -
ضبط 27 منشأة غذائية مخالفة بالمنيا -
البلطي بـ27 والسبيط بـ140 جنيه .. سعر السمك والجمبري في مصر الثلاثاء 29 يونيو 2021 -
محافظ المنوفية يستجيب لاستغاثة كفيف: صرف مساعدة مالية عاجلة له -
زاد 3 مرات في شهر .. سعر الحديد والاسمنت في مصر الثلاثاء 29 يونيو 2021 -
برج «طوخ المائل».. يضم ٣ طوابق مخالفة والمنشات الآيلة للسقوط تفحصه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. وكالة أخبار المرأة

القاهرة : تمكين المرأة.. دراسة تكشف دور الدولة فى دعم السيدات بسوق العمل

Print
القاهرة : تمكين المرأة.. دراسة تكشف دور الدولة فى دعم السيدات بسوق العمل القاهرة : تمكين المرأة.. دراسة تكشف دور الدولة فى دعم السيدات بسوق العمل
القاهرة - " وكالة أخبار المرأة "

 اتخذت سياسات تمكين المرأة اقتصاديًا موقعًا متقدمًا على سلم أولويات كثير من الدول، ويرجع هذا الاهتمام إلى وجود أسباب اقتصادية منطقية، أوَّلها أن النساء فى جميع المجتمعات حول العالم يُشكَّلنَ حوالى نصف إجمالى السكان.
وكشفت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات إن عدم مساهمة المرأة في سوق العمل، يعني أن تتخلى هذه الدول عن نصف طاقتها الإنتاجية، وأن تقبل بنصف قدراتها فقط، ثانيها؛ أن تمكين المرأة اقتصادياً وانخراطها بسوق العمل لهُ دور كبير في الحد من الفقر في المجتمع وتحقيق التنمية البشرية المستدامة، وارتفاع مستوى معيشة الاسرة، علاوة على ارتفاع الناتج المحلي الاجمالي بشكل عام، ولكن لا يمكن أن تحقق المرأة هذا الدور إلا من خلال أعمال دائمة آمنة مدفوعة الأجر لذلك التحدي ليس فقط في “توليد” فرص عمل وانما في “توفير” فرص عمل أفضل لعمل النساء.
وتابعت الدراسة أنه بموجب الدستور المصري، تتمتع المرأة بحقوق متساوية في العمل دون تمييز، ويضمن قانون الخدمة المدنية الصادر عام 2016، خمسة عشر حقًا للمرأة، وقد مثلت هذه الحقوق مكتسبات جادة وحقيقية للمرأة المصرية، كان من بينها؛ حق شغل الوظائف العامة، وتقلد المناصب القيادية، فضلًا عن تخفيض عدد ساعات العمل اليومية في بعض الحالات، والحصول على إجازة وضع لمدة 4 أشهر، وهى مواد إيجابية تستوجب الإشادة، هذا علي صعيد القطاع الحكومي أما في القطاع الخاص فتضمن مشروع قانون العمل الجديد المقدم من والمعروض أمام البرلمان، ضمانات لحماية المرأة العاملة، حيث شمل القانون فصل كامل تحت عنوان “تشغيل النساء” لا تختلف مواده عن مواد قانون الخدمة المدنية، ورغم ذلك فهناك عدة معوقات تحول دون تمكين المرأة فعليًا في سوق العمل.

وكالة أخبار المرأة

مواضيع متعلقة
محافظ الجيزة يُهنئ السيسي والحكومة بذكرى «30 يونيو»

محافظ الجيزة يُهنئ السيسي والحكومة بذكرى «30 يونيو»

محافظ كفر الشيخ يُهنئ السيسي والحكومة بذكرى «٣٠ يونيو»

محافظ كفر الشيخ يُهنئ السيسي والحكومة بذكرى «٣٠ يونيو»

مشروع قانون في الشيوخ الأمريكي لحماية الصحفيين من مراقبة الحكومة

مشروع قانون في الشيوخ الأمريكي لحماية الصحفيين من مراقبة الحكومة

رئيس الحكومة اليمنية يطالب بموقف دولي حازم من معرقلي الأزمة في بلاده

رئيس الحكومة اليمنية يطالب بموقف دولي حازم من معرقلي الأزمة في بلاده