نيابة عن الملك.. أمير الرياض يرعى حفل تخرج الدفعة الـ65 بجامعة الإمام

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في مراحل الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه

رعى الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، أمس الأحد حفل التخرج السنوي "الافتراضي" للدفعة الخامسة والستين من طلاب وطالبات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في مراحل الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه.

وتفصيلاً، نقل الأمير فيصل بن بندر في كلمته التي ألقاها تهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- للطلاب على ما حققوه من نجاح وتفوُّق، مهنئًا الطلاب وأولياء الأمور بذلك.

وأعرب أمير الرياض عن سعادته بمشاركة الجامعة حفل التخرج السنوي للدفعة الخامسة والستين، وأنه شاركهم الحفل في رحاب الجامعة العريقة التي يعتز بها وبمنسوبيها.

وقال: "إنني بهذه المناسبة أهنئ الخريجين والخريجات الذين تجاوزوا الصعاب في ظل هذه الظروف التي تحل بالعالم أجمع، ووطننا الغالي جزء من هذا العالم، بعد انتشار فيروس (كورونا المستجد)، سائلاً المولى -عز وجل- أن يزيل عنا وعن وطننا وسائر بلاد المسلمين هذه الغمة".

وعبّر أمير الرياض عن سروره بالمشاركة في حفل تخرج طلاب وطالبات الجامعة، وهم يجنون ثمار مراحل جهدهم واجتهادهم حتى نالوا شهادة التخرج بكل كفاءة وتفوق.

واختتم كلمته بالشكر لرئيس الجامعة الدكتور أحمد بن سالم العامري، ومنسوبي الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، على جهودهم، سائلاً الله تعالى أن يحفظ لهذه البلاد قائدها وباني مسيرتها، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم عليها نعمة الأمن والرخاء والاستقرار.

ومن جانبه، قدّم رئيس الجامعة -باسمه وباسم جميع منسوبي الجامعة- الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -أيدهما الله- على ما يقومان به من جهود في قيادة البلاد نحو الريادة والتطور في المجالات كافة.

وأشار إلى أن "جهود القيادة -أعزها الله- لها دور كبير في إدارة بلادنا صحيًّا وتعليميًّا واقتصاديًّا، وكانت مضرب المثل بين بلدان العالم في توجيهاتهم، واستطعنا إدارة العملية التعليمية عن بعد للعام الثاني على التوالي بأقل الأضرار وأكبر الفوائد في ظل جائحة كورونا، والجهود المبذولة للسيطرة عليها".

وشكر الدكتور العامري وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ على جهوده في دعم الجامعات، وإدارة سير العملية التعليمية "عن بعد" ومنظومة التعليم العام والعالي بكفاءة وجدارة.. مهنئًا خريجي الدفعة (الخامسة والستين)، ومتمنيًا لهم التوفيق والسداد في حياتهم العملية.

يُذكر أن الحفل "الافتراضي" شهد عرض فيلم افتتاحي، وفيلم عن إحصائيات التخرج في الجامعة، وآخر عُرض فيه رسائل الخريجين، ومسيرة الأوائل.