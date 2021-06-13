يتم التعامل معها بهزار ولعب.. حازم إمام يطالب بالاهتمام بحصة التربية الرياضية في المدارس

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أكد النائب حازم إمام، عضو لجنة الشباب والرياضة، أهمية حصة التربية الرياضية بالمدارس والجامعات.

وقال إمام، خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بالمجلس، إن المدارس والجامعات خارج مصر تهتم بالطلاب الرياضيين والمواهب الرياضية، وتعفيهم من المصروفات.

جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، بشأن خطط الحكومة للنهوض بالمستوي الرياضي للشباب وخاصة طلاب المدارس في المراحل الاولي من التعليم.

وقال للأسف: «أشعر أنه يتم التعامل مع حصة التربية الرياضة بهزار ولعب وأنها ليست حاجة مهمة، ويمكن أن نستفيد من هؤلاء الطلاب».

وتساءل إمام عن خطة الحكومة للاهتمام بالنشاط الرياضى في المدارس، لاسيما أنه توجد مشكلة في مصر بأن الطالب يضطر للتركيز في التعليم فقط دون الاهتمام بالنشاط الرياضى، نظرا لأنه لا يضمن مستقبله الرياضي، مطالبا بضرورة الاهتمام بالنشاط الرياضي في المدارس، لأهميته الكبيرة في بناء المواهب، والاستفادة منها.

كان النائب هشام الحصرى، قد طالب خلال استعراضه طلب الإحاطة، بضرورة عودة النشاط الرياضي بالمدارس بشكل فعال وتحت إشراف وزارة الشباب والرياضة، مشيرا إلى أهمية ذلك في إعداد جيل رياضي جديد، بالإضافة إلى أهميته في أبعاد أخرى اجتماعية بشغل أوقات الشباب بشكل تنموى، وكذلك أبعاد أمنية بعدم ترك هؤلاء الطلاب والشباب فريسة لأي أفكار متطرفة.

واقترح الحصرى، التنسيق بين وزارتى الشباب والرياضة والتربية والتعليم، لاستغلال المدارس في الإجازة الصيفية، وتنظيم أنشطة رياضية بها لطلاب المدارس، وذلك بالإضافة إلى دور مراكز الشباب مع العمل على تطويرها بشكل عصري.