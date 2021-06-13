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زعيم حركة تحرير شعب بني شنقول: إثيوبيا تريد حجز المياه لبيعها لمصر والسودان ()

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زعيم حركة تحرير شعب بني شنقول: إثيوبيا تريد حجز المياه لبيعها لمصر والسودان (فيديو) زعيم حركة تحرير شعب بني شنقول: إثيوبيا تريد حجز المياه لبيعها لمصر والسودان ()

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قال السفير يوسف حامد ناصر، زعيم حركة تحرير شعب بني شنقول، إن الشعب المصري له علاقة قوية مع شعب بني شنقول أكثر من أي دولة أخرى، مضيفا أن محمد علي باشا دخل بني شنقول عام 1821.

وأضاف ناصر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «بالورقة والقلم» على قناه «تن»، أن مياه النيل هي مياه بني شنقول، والحبشة ليس لها أي حق في مياه النيل، لافتا إلى أن الأحباش ذهبوا إلى المناطق التي تطل على النيل واحتلوها وطردوا شعب السودان منها حتي وصلوا إلى مكان تشييد السد.

وأوضح ناصر أن الشعب السوداني معرض للخطر من وقت لآخر، لافتا إلى أن الهدف من بناء السد هو تدمير المصريين لأن الأحباش يكرهون المصريين، وإثيوبيا تريد حجز المياه عن والسودان وبيعها لهما.

المصرى اليوم

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