أول تصريحات من زكي فطين عبد الوهاب بعد إصابته بسرطان المخ

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كشف الفنان زكي فطين عبدالوهاب، تفاصيل تعرضه للإصابة بالسرطان للمرة الثانية، قائلا «فترة علاجى هذه المرة ستكون طويلة بعض الشيء، لأنني أعاني من دوخة وصداع وعدم اتزان، وتعرضت في فترة سابقة لسرطان في الرئة، لكن هذه المرة مختلفة لأن السرطان أصاب هذه المرة المخ»، منوهًا بأنه سيجري تخطيطا لتحديد أماكن الورم في المخ، كما أن سيكون هناك 15 جلسة وهناك آشعة رنين على المخ بالصبغة لمعرفة درجة استجابة المخ.

وأضاف «عبدالوهاب»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أنه سعيد بكل ما يوجه له المساندة والمساعدة المعنوية، مشيدا بدعم الدكتور أشرف زكي نقيب الفنانيين خاصة أنه سانده بشكل كبير ماديًا، حيث إن تكاليف العلاج المادية كبيرة جدًا، وسخر قائلا: «السرطان بقى واحد صاحبي مرة في الرئة والمخ.. واخد الموضوع ببساطة».

وأوضح أن الورم موجود في المخ بأكثر من منطقة، لذلك لا يمكن التدخل الجراحي لاستئصال الورم في هذه الحالة، مشيرًا إلى أنه اكتشف المرض منذ أكثر من 20 يوم بسبب عدم الاتزان ووجع في الرجل، إلا أن الدكتور طلب أشعة رنين على المخ، وصدم بعد ظهور إصابته بالسرطان.