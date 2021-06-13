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«تشتهر بصورها العارية».. من هي ياسمين نيار طليقة محمد السبكي؟

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أثيرت خلال الساعات الماضية أزمة جديدة على موقع التواصل الاجتماعي بين المطربة الجزائرية ياسمين نيار والمنتج محمد السبكي، حيث كشفت «نيار» عن محادثات مع رقم يحمل اسم المنتج محمد السبكي، مشيرة إلى أنها تحاول الابتعاد عنه منذ فترة الانفصال، موضحة سؤال أحد متابعيها عن حقيقة زواجها من «السبكي» قائلا: «زواج طلاق الحمد لله طلعت منه».

وترصد «المصري اليوم» أبرز المعلومات عن ياسمين نيار:

1- من مواليد الجزائر عام 1990.

2- لديها الجنسية السويسرية.

3- بدأت مشوارها الفني عام 2016.

4- أول أعمالها الغنائية بعنوان «بشويش».

5- قامت منذ فترة بمقاضاة الفنان عصام كاريكا بسبب تعاقدها معه على أغنية ولم يكتمل الاتفاق.

6- لديها 3 ملايين و300 ألف متابع عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

7- تشتهر بإثارة الجدل حول صورها العارية التي تنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن الجزائرية ياسمين نيار شاركت، اليوم، جمهورها صورة من محادثتها من رقم يحمل اسم المنتج محمد السبكي، مشيرة إلى أنها تحاول الابتعاد عنه بعد فترة من الانفصال، موضحة سؤال أحد متابعيها عن حقيقة زواجها من «السبكي» قائلا: «زواج طلاق الحمد لله طلعت منه».

ونشرت «ياسمين» الصورة عبر «فيسبوك» ردا على سؤال المتابع: «إنتي فعلا كنتي متزوجة السبكي؟» وكتبت: «هذا سؤال من فان إمبارح وهذا ردي عليه صباح خير لكل أحبابي الغاليين، أنا لا أرجع لرجل ظلمني، زواج طلاق الحمد لله طلعت منه بأقل الخساير، ولحد الساعة عايز أرجعله وأنا مش عايزة».

وردت «ياسمين» على متابعيها من خلال التعليقات وكتبت:«هو المرآة شو هي بالزواج انا كنت بنظف البيت لاني نظيفة واعمل شغل البيت عادي واعمل اكل لاني طباخة ماهرة وكل شي نظيف والبس والبيت كله بارفان وطلباته اوامر وبالفراش اعمله كل شي وحافظ على دواءه ومواعيدها وبتناقش معه في أمور العمل وانصحه، وشو بده اكثر من هيك وانا يمرض انا حده وكل شي يطلبه تحت امرك بالاحترام والمحبة أمينة على ماله ولا اخذ ايدي على مليم لان فلوسي معي الحمد ل الله هيدي ما يعرف النعمة عشان هيك يتوسل اليوم ارجعله».

وقالت في تعليق آخر :«بتذكر لما قررت اتركه واطلع من بيته طلعت فيه وقلت ليه محمد آخر مرة تشوف هذا الوجه وإذا رجعت شفتني وقعدت معي تف على وجهي واخذت ليموزين ورحت على الفندق مشوار ساعتين بكاء على الحقرة لي حقرني كل الاحاسيس كانت مختلطة بس حسيت حالي وحيدة في بلد غريب وصلت على الفندق طلبت من موظف شراء تذكرة سفر سريعة للرجوع لسويسرا بلدي لان محمد كان ما بده ارجع على بلدي ومن يوم لي رجعت اخذت قرار عدم العودة ليه».

وأضافت :«الرجل لمًا يكون بين اديه امرأة أصغر منه وطيبة ويتيمة وحنونة وشايفتك كل الناس وكل الحياة وما عندهاش حد ولا تخونك ولا تتطلع في غيرك وكل طلباتك اوامر ليه تحقرها؟ هاذي كانت قصتي معه».

واختتمت :«لحد الساعة يطالبني بالرجوع ليه وانا ما بدي».

المصرى اليوم

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