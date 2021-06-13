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بدء حملات تنظيم الأسرة في كفر الشيخ

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بدء حملات تنظيم الأسرة في كفر الشيخ بدء حملات تنظيم الأسرة في كفر الشيخ

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أعلنت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، بدء فاعليات الحملة التنشيطية لخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بعنوان «حقك تنظمي» والتى تنظمها إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الشؤون الصحية بقيادة الدكتورة ناچا عاطف، بداية من اليوم ولمدة أسبوعين.

وقالت سلام: «بدأت الحملة في أسبوعها الأول بإدارات (بيلا- سيدى غازى- سيدى سالم- بلطيم- الرياض- فوة) الصحية والأسبوع الثانى بإدارات (كفرالشيخ- مطوبس- قلين- الحامول- قلين) الصحية».

وتقدم الحملة خدمات وسائل تنظيم الأسرة من خلال سيارات تنظيم الأسرة التي تجوب أحياء وقري وريف المحافظة والتي يكون بها مجموعة من الأخصائيين المدربين في تنظيم الأسرة وأخصائي النساء والتوليد لإجراء الكشف الطبي وعمل الأشعة وصرف وسائل تنظيم الأسرة بالمجان، كما تتضمن القافلة تنظيم ندوات توعوية تقوم بها الرائدات الريفيات لتوعية السيدات بأهمية تلك الوسائل.

المصرى اليوم

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