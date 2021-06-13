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بسبب علاقته بابنة أحدهم.. ضبط 4 متهمين صوروا مسيء لمواطن يظهر أجزاء من جسده

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بسبب علاقته بابنة أحدهم.. ضبط 4 متهمين صوروا فيديو مسيء لمواطن يظهر أجزاء من جسده بسبب علاقته بابنة أحدهم.. ضبط 4 متهمين صوروا مسيء لمواطن يظهر أجزاء من جسده

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تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط 4 متهمين باستدراج شخص منذ فترة أثناء سيره بالقرب من منازلهم إلى شونة خاصة بهم في ديروط بأسيوط، لوجود علاقة بينه وبين (ابنة أحدهم)، وقيامهم بتصويره مقطع يظهر أجزاء من جسده ومساومته على نشر الفيديو، إلا أنه فوجئ بنشر الفيديو الخاص به، فيما هرب متهم خامس.

وبمواجهة المتهمين أقروا بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتبين أن الشاكى حصل على صورة ابنة المتهم من أحد الأشخاص (تم ضبطه) والذى تربطه علاقة بالفتاة، وبمواجهته أقر بصحة ما جاء بالفحص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

المصرى اليوم

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