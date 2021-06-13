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"أمانة عسير" تضبط مخبزًا شهيرًا في أبها خالف الاشتراطات الصحية

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بعد تلقي بلاغ مواطن يفيد عن وجود مخالفات:

ضبطت إدارة الطوارئ والرقابة المسائية بأمانة منطقة عسير، أحد المخابز الشهيرة بمدينة أبها، وذلك بعد تلقي بلاغ مواطن يفيد عن وجود مخالفات صحية.

وفور مباشرة الموقع، تبين وجود عددٍ من المخالفات الصحية والمهنية التي خالف المخبز بها الأنظمة الصحية، حيث تم رصد سوء تخزين وتداول المواد الغذائية في بيئة غير صحية وبعيدة عن مواقع العرض. كما تم رصد تدني مستوى النظافة، إضافة إلى عدم وجود شهادات صحية للعاملين.

واتخذ الإجراء اللازم بحق المخبز وفق لائحة الغرامات والجزاءات المنصوص عليها، ومصادرة المواد الغذائية التي تم ضبطها في الموقع، وإتلافها بعد أن تم إغلاق المخبز.

من جهة أخرى، شدد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، على المحال التجارية بضرورة التقيد باللوائح والأنظمة المعمول بها، وعدم تجاوزها بما يخالف ذلك ويضر بالصحة العامة، ملمحًا إلى أن الجولات الميدانية لفرق الرقابة الشاملة مستمرة، ولن تتوانى في إيقاع العقوبات بحق المخالفين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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