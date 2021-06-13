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كشف الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، تفاصيل تقرير اللجنة الأثرية المشكلة لفحص مقتنيات شقة الزمالك، والمعروفة إعلاميا بـ«مغارة على بابا»، موضحا أنه يحكمنا في مثل هذه القضايا قانون 17 لسنة 1983.

وأشار «وزيري»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحياة اليوم» عبر فضائية «الحياة»، مساء الأحد، إلى أنه تم ضبط 1991 قطعة، منهم 1204 قطع ينطبق عليها المادة الأولى من القانون، وهى القطع التي مر عليها أكثر من 100 عام.

ولفت إلى أن من المقتنيات التي تم ضبطها منها جعران للملكة حتشبسوت، وآخر لتحتمس الثالث، وقناع خشبي فرعوني مصري قديم، وأيقونات من الفترة القبطية، ومجموعة عملات ذهبية بعضها بطلمية، منوها بأن صاحب شقة الزمالك ليس حائزا لهذه المقتنيات، ولم يبلغ عنها.