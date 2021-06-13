ما عجز عنه فريق الرجال حققته النساء... سيدات برشلونة بطلات أوروبا

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" وكالة أخبار المرأة "

حصدت سيدات برشلونة، لقب مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد فوزهن في اللقاء الختامي على سيدات تشلسي 4-0، في نهائي مثير أقيم مساء الأحد.

وخطفت سيدات البرسا اللقب، أمام أنظار رئيس النادي العائد خوان لابورتا، الذي حرص على التواجد في اللقاء، وذلك بعد أيام قليلة من حصدهن للقب الدوري، ليصبح أول فريق إسباني يفوز بدوري أبطال أوروبا للسيدات، مسجلا أكبر فوز في نهائي المسابقة (منذ 2009-2010).

من جهته، عجز الفريق اللندني عن تدشين ألقابه في البطولة في أول نهائي له، ليبقى أرسنال هو صاحب الإنجاز الوحيد للكرة الإنكليزية في البطولة، بحصوله على لقب 2007 على حساب أوميا السويدي.

وسجل رباعية الفريق الكتالوني، ميليانا ليبولز خطأ في مرماها، وأليكسا بوتيليس في الدقيقة الـ14 من ركلة جزاء، وبعد 6 دقائق أضافت إيتانا بونامتي الهدف الثالث، قبل أن تختم كارولين هانسسين الرباعية، في الدقيقة الـ36.

وبلغت سيدات البرسا، الدور النهائي بعد أن تجاوزن عقبة سيدات باريس سان جيرمان في الدور نصف النهائي، حيث أنتهت مباراة الذهاب التي أقيمت في فرنسا 1-1، قبل أن يحسمن مباراة الإياب بنتيجة 2-1.

أما في نصف النهائي الآخر، فانهزمت سيدات تشلسي ذهابا أمام سيدات بايرن ميونخ في اللقاء الذي أقيم بألمانيا بنتيجة 2-1، قبل أن يقلبن الطاولة في مباراة الإياب، وذلك بسحق سيدات الفريق البافاري بأربعة أهداف مقابل هدف.