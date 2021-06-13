★ ★ ★ ★ ★

" وكالة أخبار المرأة "

أجرى باحثو جامعة Gottingen الألمانية استطلاعا لآراء النساء في جميع أنحاء العالم حول الخصائص التي يرغبن برؤيتها في "الرجل المثالي" بالنسبة لهن.

وفي حين أن العديد من الرجال يقضون ساعات في صالة الألعاب الرياضية، في محاولة للحفاظ على لياقتهم البدنية، تشير الدراسة الجديدة إلى أن النساء في الواقع أكثر انبهارا بما يسمى "الأجسام غير المتناسقة".

وقالت الدكتورة تانجا غيرلاخ، التي قادت الدراسة: "يعد استطلاع تطبيق صحة المرأة: Clue Ideal فريدا من حيث أن النساء من جميع أنحاء العالم- عبر مختلف التوجهات الجنسية ومراحل الحياة- أعطونا نظرة ثاقبة حول ما يهمهن بشكل أكبر. وهذا يسمح لنا برسم صورة متباينة للغاية لتفضيلات النساء في العلاقات طويلة وقصيرة الأجل".

وكشفت الدراسة الاستقصائية، التي شملت أكثر من 68 ألف امرأة، أن الشخصية أهم بكثير من المظهر الخارجي، فيما يتعلق بشريك الحياة.

وأوضح الباحثون أن اللطف (88.9%) والدعم (86.5%) والذكاء (72.3%) والتعليم (64.5%) والثقة (60.2%)، هي أهم العوامل بالنسبة للمرأة في شريك الحياة، في حين أن الثروة والقوة والمظهر كان اختيارها كصفات هامة أقل ترجيحا.

ومع ذلك، عند طرح سؤال عن السمات الجسدية التي يرغبن في رؤيتها في الرجل، قالت المشاركات إنهن يفضلن ما يلي: الابتسامة والعيون الجذابة واليدين الكبيرتين والشعر القصير والعضلات في الذراعين ولحية الوجه.

وفيما يتعلق بشكل الجسد، لم تكن اللياقة البدنية شائعة، حيث تفضل 2.5% من النساء فقط الجسد العضلي، في حين كانت الأجسام متوسط الحجم أكثر شيوعا (44.8%)، تليها اللياقة البدنية بنسبة 34.8%.