عارضة الأزياء الأمريكية من أصول فلسطينية بيلا حديد أجمل نساء العالم 2021

وفقاً لمعظم الدراسات، تُعد العارضة بيلا حديد المرأة الأجمل لعام 2021.

ووفقاً للنسبة الذهبية للجمال Phi، التي هي معادلة مشتقة من اليونان القديمة، ورد أن ملامح وجه حديد سجلت أعلى الدرجات، ما يعني أن وجهها اقترب من فكرة الكمال عند اليونان القديمة. فيما تحلّ حديد في مركز الصدارة، فمن يقع في المراتب الـ9 الأخرى؟

بيلا حديد هي أجمل امرأة في العالم، وسيوافق عليها عدد لا يحصى من الآخرين. بينما اشتهرت حديد نفسها بكونها عارضة أزياء رائعة، هل تعلمين أنها عندما كانت مراهقة، كانت تهوى الفروسية وتحلم بالمنافسة في الألعاب الأولمبية الصيفية؟ غير أنّ مهنة عرض الأزياء استهوتها جداً فأصبحت الرقم الصعب في هذه الصناعة.

سكارليت جوهانسون: سكارليت جوهانسون هي الممثلة الأعلى أجراً في العالم منذ عام 2018، وهي ممثلة ومغنية أميركية ظهرت عدة مرات في قائمة Forbes Celebrity 100. حققت أفلامها أكثر من 14.3 مليار دولار في جميع أنحاء العالم، وتشمل بعض أدوارها البارزة ميرا في فيلمGhost in the Shell ، Lucy في فيلم Lucy، وبالطبع Black Widow من ملحمة Marvel s The Avengers.

مارغوت روبي: ممثلة ومنتجة من أصل أسترالي، مارغوت روبي شخصية حائزة العديد من الجوائز، حيث تلقت ترشيحات لجائزتي أكاديمية و5 جوائز BAFTA. اختيرت روبي واحدة من أكثر الأشخاص نفوذاً في العالم من قبل مجلة تايم، واشتهرت بكونها ممثلة مرنة، فضلاً عن دورها في دور هارلي كوين في DC Cinematic Universe.

كارا ديليفين: عارضة الأزياء والممثلة والمغنية الإنجليزية، كارا ديليفين، أطلت للمرة الأولى في دور ثانوي في عام 2012 حيث أدّت شخصية آنا كارنينا. منذ ذلك الحين، اكتسبت شهرة كبيرة كممثلة، وحصلت أيضاً على جائزة عارضة الأزياء من جوائز الأزياء البريطانية مرتين.

إميليا كلارك: هي ممثلة إنجليزية وفاعلة خير، درست إميليا كلارك في مركز الدراما بلندن، وظهرت في عدد من الأعمال المسرحية، بما في ذلك واحدة حيث أدّت دور شخصية أودري هيبورن الكلاسيكية في Broadway. اشتهرت أيضاً بدورDaenerys Targaryen من الدراما الخيالية Game of Thrones.

بيونسيه: ولدت المغنية والممثلة الأميركية بيونسيه نولز ونشأت وترعرعت في هيوستن تكساس، واكتسبت الشهرة لأول مرة كعضو في فرقة البوبDestiny’s Child قبل أن تمارس مهنة منفردة أدت إلى المزيد من الشهرة العالمية. وهي متزوجة حالياً من مغني الراب جاي زي، ولديها 3 أطفال، بلو آيفي، سير، ورومي.

زوي سالدانا: ولدت زوي سالدانا في نيو جيرسي، وهي ممثلة أميركية اشتهرت بتصويرها دور Gamora في فيلم Marvel s Guardians of the Galaxy ، بالإضافة إلى أفلام أخرى من MCU. بدأت مهمتها التمثيلية في عام 2000 عندما أدّت دور راقصة باليه، بينما كان ظهورها التلفزيوني الأول في حلقة منLaw & Order في عام 1999.

كاتي بيري: المغنية وكاتبة الأغاني وعضو في لجنة التحكيم الأميركية كاتي بيري بدأت الغناء في الكنيسة خلال طفولتها. أدى ذلك إلى عملها في مجال موسيقى الإنجيل في سنوات مراهقتها. بعد ذلك بوقت قصير، تحولت بيري إلى موسيقى البوب، وأصبحت منذ ذلك الحين أحد أفضل الفنانين مبيعاً في هذا الجيل.

أريانا غراندي: أريانا غراندي هي إحدى أشهر المطربات والممثلات اليوم، بدأت حياتها المهنية في سن 15 عاماً في عام 2008 في مسرحيةBroadway musical 13. ثم صنعت لنفسها اسم Cat Valentine ذات الشعر الأحمر في مسلسل Nickelodeon التلفزيوني Victorious وSam & Cat، قبل متابعة مهنة موسيقية فردية كاملة.

كيت موس: وُلدت كيت موس في لندن الكبرى، وهي عارضة أزياء وسيدة أعمال إنجليزية بدأت حياتها المهنية عندما عُيّنت عارضة أزياء في سن الـ14 من قبل مؤسسة Storm Model Management سارة دوكاس. سرعان ما صعدت إلى الشهرة في منتصف التسعينيات كجزء من صيحة أزياء الذقن البطولي، ولا تزال واحدة من الأفضل في مجالها حتى اليوم.