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تعرف على الرسوم المتوقعة للسحب والاستعلام عن الرصيد عبر الـATM من أول يوليو

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تعرف على الرسوم المتوقعة للسحب والاستعلام عن الرصيد عبر الـATM من أول يوليو تعرف على الرسوم المتوقعة للسحب والاستعلام عن الرصيد عبر الـATM من أول يوليو

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تستعد البنوك المحلية لإخطار عملائها -مع قرب انتهاء مبادرة البنك المركزي- بعودة الرسوم على السحب والاستعلام عبر ماكينات الصراف الآلي ATM

وما لم يلجأ البنك المركزي المصري لتمديد مبادرته بإلغاء رسوم السحب والاستعلام عبر ماكينات الصراف الآلي، والتي ستنتهي مدة سريانها بنهاية شهر يونيو المقبل، ستعود الرسوم المقررة على العملاء كما كانت قبل الإعلان عن المبادرة، منذ شهر يونيو 2020.

كان البنك المركزي المصري قد أعلن عن المبادرة وفعّلها في يونيو 2020، لمدة 6 أشهر، ضمن حزمة من الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة انتشاء جائحة كورونا المستجد، قبل أن يمدها نهاية ديسمبر الماضي لـ6 أشهر إضافية تنتهي في يونيو المقبل.

وتتراوح رسوم السحب- المعفى منها العملاء وفق المبادرة- بين 3 و10 جنيهات على كل عملية، وفقاً لكل بنك، ومن 1.5 جنيه إلى 6 جنيهات للاستعلام عن الرصيد عن كل عملية.

1 – البنك الأهلي: 1.5 للاستعلام عن الرصيد – 5 جنيهات رسوم سحب للحركة الواحدة.

2 – بنك مصر: جنيهًا واحدًا للاستعلام عن الرصيد – 6 جنيهات رسوم السحب.

3 – بنك التعمير والإسكان: الاستعلام عن الرصيد مجانًا – 5 جنيهات رسوم السحب

4 – المصرف المتحد: 5 جنيهات للاستعلام عن الرصيد – 6 جنيهات رسوم السحب

5 – بنك الإسكندرية: 3 جنيهات للاستعلام عن الرصيد – 10 جنيهات رسوم السحب

ومن المقرر أنه في حالة لم يمدد البنك المركزي المبادرة، التي ستنتهي بنهاية يونيو المقبل، فالبنوك المتعاملة في السوق المحلية ستعمل على إخطار العملاء بعودة رسوم السحب والاستعلام عبر ماكينات الصراف الآلي ATM، برسائل نصية عبر هواتف العملاء المحمولة.

المصرى اليوم

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