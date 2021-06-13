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«شاش»: 14.4 مليار جنيه تمويلات للمشروعات خلال 7 سنوات

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«شاش»: 14.4 مليار جنيه تمويلات للمشروعات خلال 7 سنوات «شاش»: 14.4 مليار جنيه تمويلات للمشروعات خلال 7 سنوات

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قال المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات؛ أن الجهاز يحرص على التنوع في المنتجات المالية التي يقدمها لتلبية مختلف احتياجات العملاء.

وأكد «شاش» مؤكدا على أن الجهاز يعتمد على التمويل متناهى الصغر للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الفئات المستهدفة خاصة في القرى والمراكز، وذلك بالتعاون مع مختلف شركاء التنمية من البنوك والجمعيات الأهلية.

أوضح نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، على هامش توقيع الجهاز وبنك عقد مشروع «تمكين للتمويل متناهى الصغر» أن حجم التمويل المقدم للمشروعات متناهية الصغر قد تضاعف خلال السنوات السبع الماضية حيث وصل في الفترة من يوليو 2014 وحتى نهاية أبريل 2021 إلى 14.4 مليار جنيه أتاحت ما يزيد على 1.6 مليون فرصة عمل.

وكان جهاز تنمية المشروعات برئاسة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، قد وقع ظهر الأحد، عقد تمويل مع بنك مصر، بإجمالى مبلغ قدره 500 مليون جنيه من جهاز تنمية المشروعات لدعم وتمويل المشروعات المتناهية في الصغر.

المصرى اليوم

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