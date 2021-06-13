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بدأت مركبة وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» نشاطها العلمي وغادرت موقع الهبوط الذي أطلق عليه اسم «أوكتافيا إي بتلر».

وبحسب بيان «ناسا»، كانت العربة الجوالة، في الوقت السابق، تخضع لاختبارات الأنظمة، أو مرحلة التكيف، ودعم اختبارات الطيران.

وخلال الأسابيع القليلة الأولى من هذه الحملة العلمية الأولى من نوعها في التاريخ، سينتقل فريق المهمة المركبة الجوالة إلى مكان جديد يتضمن مشهدا رائعا.

ونوهت الوكالة إلى أن المكان منخفض يمكن للعربة الجوالة من القيام بمسح بعض أقدم الميزات الجيولوجية في المنطقة.

ونشرت الوكالة مقطع فيديو ثلاثي الأبعاد من مكان العربة ويسمع من خلاله أصوات الرياح المريخية الغامضة.